Que vaut l’Olympiakos ? Maehle, le groupe en Ligue des Champions… les 3 infos OM de ce mardi

Que vaut cette équipe de l’Olympiakos que l’OM va affronter demain en Ligue des Champions ? Martial du compte Twitter Football Grec France a eu la gentillesse de nous donner plus d’informations sur l’équipe de Mathieu Valbuena.

A quoi ressemble l’Olypakos de Valbuena ? Martial précise le système de jeu, les joueurs en forme et précise surtout que la force de cette équipe est le collectif…

FootballclubdeMarseille.fr : Que peux tu me dire de cette équipe de l’Olympiakos ? Quel est sont style de jeu ?

Martial (Football Grec France) : « L’Olympiakos utilise souvent 2 schémas, soit un 4-2-3-1 classique avec un numéro 10 derrière l’attaquant. Mais Pedro Martins a commencé à travailler le 4-3-3 surtout en Europe à partir de la saison dernière pour avoir une meilleure assise défensive. Dans ce schéma, c’est Yann Mvila et Andreas Bouchalakis qui joueraient comme milieux défensifs et cela permet à Mady Camara d’avoir un rôle plus offensif en 8 mais qui presse très haut. Valbuena joue sur le côté gauche, El Arabi en pointe et peut être Lazar Randjelovic à droite… »

Pedro Martins a commencé à travailler le 4-3-3 surtout en Europe

FootballclubdeMarseille.fr : Quelle est la forme du moment ?

Martial (Football Grec France) :« Ils n’ont encaissé qu’un but en 6 matches et ils en ont marqué 12, ils sont en forme en terme de statistiques, c’est moins vrai en terme de jeu. Même s’ils ont plus de certitudes dans les automatismes, les systèmes de jeu. Ils sont en phase de progression depuis 2 ans. C’est le championnat grec il faut quand même nuancer. El Arabi est en forme, Valbuena est un peu plus dans le dur mais il est là, il fait ses matches. Les latéraux ne sont pas au niveau de ceux de la saison dernière : Konstantinos Tsimikas (parti pour Liverpool pour 13M€) et Omar Elabdellaoui (parti à Galatasarai transfert libre). »

FootballclubdeMarseille.fr : Quels sont les points fort / faibles

Martial (Football Grec France) :« Il n’y a pas beaucoup de points négatifs. Tsimikas montait très souvent et était déséquilibrant pour l’adversaire, Holebas s’attèle surtout a bien défendre, il ne monte pas beaucoup. C’est un peu pareil pour Rafinha. On connait la fragilité de l’OM sur les ailes, avec les latéraux de la saison dernière cela aurait une arme très précieuse. Mais le recrutement est de qualité et l’ossature est la même. José Sá, Semedo et Camara sont restés. C’est la troisième saison de Pedro Martins, ils savent tous comment jouer ensemble. Les recrues se sont bien intégrées, le club joue la Ligue des Champions depuis 2 saisons. »

El Arabi est en pleine confiance contrairement à Benedetto

FootballclubdeMarseille.fr : Quels sont les joueurs dont l’OM doit se méfier ?

Martial (Football Grec France) : « Forcément El Arabi devant. Les gens peuvent se dire qu’il a 33 ans qu’il est vieux, il ne faut pas s’arrêter à ça. Même sans compter les buts en championnat grec si l’on se dit que le niveau est faible, il faut voir les matches qu’il a fait la saison dernière en Coupe d’Europe. Il a marqué face à Tottenham, le Bayern, contre Arsenal… C’est un super attaquant très complet, il est bien placé, il fait de bons appels. Il est en pleine confiance contrairement à Benedetto. Il y a forcément Valbuena, mais je mettrais plus en évidence Maddy Camara. Dans le 4-3-3, c’est un joueur qui peut rappeler un Yaya Touré. Il sait tout faire faire. Il récupère, il relance, il multiplie les aller-retours, il a une grosse frappe de balle. Sur un match comme ça c’est un joueur qui peut briller car on ne le connait pas trop. Il peut vite prendre le dessus. L’Olympiakos c’est plus un collectif. Ce ne sont pas des joueurs totalement inconnus, Semedo est international portugais, José Sá est le 3e gardien du Portugal, Rafinha a joué au Bayern, José Holebas vient de Premier League, Mvila est connu en France… L’inconnu peut être le jeune serbe Lazar Randjelovic. Pour le reste ce n’est pas Ferencváros ou tu ne connais qu’un joueur sur dix. »

Le groupe de l’OM

Pas de surprise dans la liste d’André Villas-Boas. L’entraîneur marseillais peut s’appuyer sur la grande majorité de son groupe pour affronter l’Olympiakos mercredi lors de la 1re journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. La seule absence notable dans le groupe est celle du jeune Boubacar Kamara, suspendu, en raison de son expulsion le 13 décembre 2018, lors de la défaite au Vélodrome (1-3) face aux Chypriotes de l’Apollon Limassol. Pour le reste tout le monde est là, Payet fait son retour (alors qu’il est suspendu pour deux matches en Ligue 1), Benedetto et Caleta Car incertains sont bien là. A noter la présence des jeunes Aké et Luis Henrique…

Gardien :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbou Défenseurs:

Alvaro, Perrin, Sakai, Nagatomo, Caleta-Car, Amavi, Balerdi Milieux :

Rongier, Cuisance, Sanson, Strootman, Payet, Thauvin, Gueye, Luis Henrique, Radonjic Attaquants :

Aké, Germain, Benedetto

👥 Le groupe convoqué par le coach André Villas-Boas pour la 1ère journée de @ChampionsLeague ⭐️ #UCL #OLYOM

Genk donne sa version concernant Maehle

Le directeur sportif de Genk, Dimitri De Condé est revenu sur le dossier Maehle.

L’offre (de l’OM) était attrayante et beaucoup de clubs auraient directement accepté

« Ils pensent que nous aurions dû être plus flexibles. L’offre était attrayante et, en ces temps de crise sanitaire, beaucoup de clubs auraient directement accepté. Mais tout le monde doit s’y retrouver dans ce genre de transaction et ce n’était pas le cas pour nous. (…) Nous savons qu’il partira, il est trop beau pour rester ici. Je ne connais pas de meilleur coéquipier que Joakim et cela a rendu la décision encore plus difficile ».

Dimitri De Condé – source : Het Laatste Nieuws (19/10/2020)

Le latéral droit danois avait donné son sentiment suite à ce retournement de situation…

ILS M’ONT MENTI, À MOI ET À MA FAMILLE EN PLEIN VISAGE, JE SUIS TRÈS DÉÇU — JOAKIM MAEHLE

« Lorsque j’ai reçu l’appel du directeur sportif me disant que l’accord a échoué, je me suis assis sans voix. J’ai jeté le téléphone loin de moi. Je n’avait rien à dire. Je me suis senti piétiné. C’était dur de dormir. Le DS m’a dit qu’il n’y a pas eu d’accord car ils ont demandé un peu plus d’argent. Je suis très déçu. Vous pouvez également le sentir chez le directeur sportif de l’OM Pablo Longoria, si vous avez lu ce qu’il a dit, à quel point il a été déçu. Ils m’ont menti, à moi et à ma famille en plein visage, je suis très déçu. Ce que vous pouvez lire sur 12-13M€ est exact. Je ne connais pas les détails, mais je sais que Genk avait un bonus qui est venu du conseil d’administration à la dernière minute. »

Joakim Maehle – source : B.T. Sport (08/10/2020)