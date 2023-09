Quelle heure et sur quelle chaîne TV : Un duel d’anciennes gloires de l’OM dans un match de gala pour les Bleus !

L’Equipe de France affronte ce mardi soir l’Allemagne en match amical… L’occasion pour deux anciennes gloires de l’Olympique de Marseille de se retrouver sur les bancs !

Les Bleus affrontent ce mardi soir l’Allemagne pour un match amical ! Cette rencontre aurait pu être anodine pour les Marseillais mais ces derniers jours, elle a trouvé une saveur toute particulière ! En effet, Rudi Voller est devenu le sélectionneur de la Mannschaft à la suite du licenciement d’Hansi Flick. L’occasion pour Didier Deschamps de retrouver celui avec qui il a remporté la Ligue des Champions en 1993 !

« Retrouver Voller? Cela me rappelle ma jeunesse, a expliqué Didier Deschamps en conférence de presse ce lundi. C’est avec grand plaisir que je vais le croiser demain. Humainement, c’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup. De le retrouver sur le banc d’en face, cela me fait plaisir. Évidemment que je n’imaginais pas ça (se retrouver face à face). Ce sont les circonstances qui ont fait que l’on va se retrouver. Il avait cette joie de vivre, j’espère qu’il l’a toujours. »

Quand 2 anciens coéquipiers se retrouvent 🤗 D. Deschamps 🤝 R. Völler pic.twitter.com/SzHaOKTqqg — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 11, 2023

HEURE ET CHAÎNE TV

Les Bleus affronteront l’Allemagne à 21h. La rencontre sera diffusée sur TF1.

Deschamps s’attend à une grosse équipe allemande

« Je suis désolé pour Hansi Flick, c’est quelqu’un que j’apprécie, a rappelé Deschamps devant les journalistes. Quand les résultats ne sont pas là, on sait à quoi s’en tenir. Il y a des attentes élevées autour de cette équipe. Cela ne remet pas en cause la valeur de cette équipe, et le potentiel individuel de ces joueurs. Je sais qu’il y aura du répondant demain. »