Quels joueurs du PSG seront aptes pour le Clasico vs OM ?

L’OM reçoit le PSG 26 février pour le Clasico en Ligue 1. Pour ce match l’Equipe rapporte que Marquinhos sera de retour dans le groupe alors que Hakimi est incertain. Mbappé sera également présent, Neymar blessé ne jouera pas.

Mbappé et Marquinhos seront présents pour le Clasico contre l’OM ce 26 février. Mbappé est de retour dans le groupe parisien après sa blessure contre Montpellier le 1er février. Selon l’Equipe Marquinhos jouera ce Clasico. Il était absent le 19 février lors du match contre le LOSC. Achraf Hakimi, remplacé à la 46ème minute pendant PSG-Bayern, le 14 février pour une douleur à la cuisse gauche est incertain pour ce match. Neymar et Nuno Mendes tous deux sortis sur blessure lors de PSG-LOSC ne disputeront pas ce match contre l’OM. Dans un communiqué, le PSG explique : »Le staff est déjà certain de ne pas pouvoir compter sur Neymar, dont la cheville droite ne sera pas rétablie à temps pour être présent dimanche au Vélodrome. Pour le reste, le PSG espère pouvoir compter sur quelques retours. Ce sera le cas de Marquinhos, qui est attendu à l’entraînement mercredi. Le capitaine parisien a profité des deux journées de repos pour travailler individuellement. Nordi Mukiele et Achraf Hakimi souffrent encore d’une cuisse. »