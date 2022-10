Qu’est-ce qui a pris à Tudor ?

On a cru que cela allait passer pour l’OM dans ce match à Strasbourg que nous avions toutes les raisons de craindre à priori. Nous aurons tous eu la surprise de constater la faiblesse strasbourgeoise… jusqu’à la 70e où à la faveur de différents changements, profitant d’une gestion de Tudor à la Jacques Martin, tout le monde joue, tout le monde gagne, le match à échappé aux olympiens. L’OM est responsable de cet échec car cela en est un.

Des changements dans la compo comme cela avait été annoncé. Retours de Payet, Ünder, Kabore, Dieng. Clauss passait à gauche, Guendouzi redescendait au milieu avec Veretout.

Ce n’était peut-être pas une indication du sens de la rencontre mais ce sont les strasbourgeois qui tiraient les premiers, 4e minute. Mais derrière, Payet faisait un festival côté gauche, sur le point d’armer son tir mais il se faisait subtiliser le ballon in-extremis, mais il y avait peut-être une faute.

On était enfin en train de voir le ralenti de l’action de Payet, on voulait bien voir si Dimitri n’avait pas subi une faute dans la surface, le réalisateur semblait embrouiller le visionnage mais c’est parce que sur le direct, long dégagement de Pau Lopez qui trouve Dieng parti à la limite du hors-jeu, à la retombée il touche le ballon presqu’en même temps qu’un défenseur strasbourgeois, le gardien est lobé, l’OM ouvre la marque. 9e minute… 0-1 pour l’OM.

11e Frappe de Ünder qui reçoit un ballon bien dosé de Dieng après un appel croisé, c’est cadré mais sur le gardien.

23e Dieng refait le coup du retourné. Ça marche pas.

24e Diallo est à la réception d’un centre, contrôle poitrine et frappe en pivôt, ça passe à côté.

25e Frappe de Ünder… poteau.

30e Perte de balle de M’Bemba suite à une passe dans l’axe hasardeuse, le contre strasbourgeois ne donne heureusement rien.

34e Magnifique ! Pau Lopez joue long vers M’Bemba qui élimine Gameiro venu au pressing, il transmet à Ünder qui envoie Clauss en profondeur côté gauche, il centre en pleine course, Dieng ne peut reprendre mais il y a peut-être une faute sur lui, heureusement Kabore arrive derrière et envoie le ballon au fond sans trembler.

57e Numéro de Payet qui se joue de Lucas Perrin, il centre et Ünder foire la reprise.

76e Strasbourg réduit le score par Motiba étrangement seul dans la surface alors que Balerdiet M’Bemba étaient sur le seul Ajorque. 1-2

78e Harit remplace Dieng qui avait disparu.

Quand tu ne fais pas tout ce qu’il faut pour tuer le match, que tu te contentes d’une gestion où tout le monde cherche à faire son numéro (Tavarès), tu t’exposes et tu redonnes de la force à l’adversaire. Et encore, Pau Lopez auteur d’un double sauvetage a retardé l’égalisation. Le football donne toujours un peu plus l’avantage à celui qui s’engage le plus franchement. Quand les hommes de Guy Stéphan sont sortis de leur cave, tout s’est mis imperceptiblement à changer comme on aurait jamais pu le croire.

Qu’est-ce qui a pris à Tudor, lui si avare en changement, de vouloir en faire tellement au point de faire perdre à son groupe le fil du match. Il leur a juste donné l’information que c’était gagné, et ils l’ont écouté, ces mastres.

Vous savez quoi, les amis ? Comme vous, plein le cul. Voilà !

J’ai même pas envie de réfléchir. J’ai rien compris à ce match qui nous voyait prendre de l’avance sans l’avoir vraiment mérité non plus. Le 2e but est magnifique mais le premier a été permis par une certaine réussite.

Je ne vais fustiger aucun joueur. Je n’en encenserai pas non plus. On prend beaucoup de retard sur ceux qui nous devancent et d’autres arrivent derrière. Le match contre Tottenham est très mal préparé.

Allez ciao…

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert