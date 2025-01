Rabiot : « Zidane, ce serait très fort. Mais… »

Avant de recevoir Lyon ce dimanche pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, la traditionnelle conférence de presse d’avant match était organisée ce vendredi. Adrien Rabiot a évoqué la départ annoncé de Didier Deschamps du poste de sélectionneur de l’Equipe de France.

Adrien Rabiot a donné son avis sur la suite en équipe de France. « L’annonce de Deschamps ? Cela peut booster tout le monde, autant les joueurs que lui et son staff. Il va rester une dernière grosse compétition, à part la Ligue des nations. Ce sera un objectif pour lui, il a cet esprit de compétiteur de vouloir bien finir. Pour les joueurs, aussi, de pouvoir bien figurer et lui offrir quelque chose, une belle sortie, parce que c’est ce qu’il mérite. Pour la suite, c’est difficile d’en parler. Zidane, ce serait très fort. Mais on ne peut pas en dire plus parce qu’on ne sait pas ce qu’il en sera ».

L’annonce de Deschamps ? Cela peut booster tout le monde

🎙️ « Zidane, ce serait très fort. Mais… »#Rabiot : « L’annonce de Deschamps ? Cela peut booster tout le monde, autant les joueurs que lui et son staff. Il va rester une dernière grosse compétition, à part la Ligue des nations. Ce sera un objectif pour lui, il a cet esprit de… pic.twitter.com/fRggmbQIXt — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 31, 2025