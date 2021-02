RC Lens – OM // Les Notes de FCM : Milik, Kamara et Alvaro en patrons dans un contexte bien compliqué…

L’Olympique de Marseille a concédé le nul ce mercredi soir face au RC Lens. Malgré le contexte, les Marseillais ont tenu bon en première période avant de retomber dans leurs travers…

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 5/10

Solide et rassurant mais ne peut rien faire sur les deux buts…

Les Lensois sont entrés en seconde période avec les crocs. Mandanda, fraîchement de retour du vestiaire n’a pu que tenter de sauter pour récupérer la frappe de Sotoca dans les filets… Pas vraiment aidé par sa défense sur le second but de Medina, il ne peut pas sortir la frappe du défenseur argentin. Un match frustrant pour le gardien de l’OM.

P.Lirola : 4/10

Sa fraîcheur n’aura tenu que deux matchs…

Alors qu’il apportait un vent frais lors de ses deux premières rencontres, Pol Lirola a été très décevant ce mercredi. A contre-temps, peu précis dans ses passes et souvent mal positionné, il n’a pas vraiment été en réussite. Il a notamment été fautif sur le premier but lensois où il se jette bêtement après un crochet de Kalimuendo. Remplacé à la 80e par Nagatomo qui a fait une entrée correcte sur le côté gauche.

D. Caleta-Car : 4/10

Il aurait sûrement préféré jouer face à Brighton, en Premier League

Malgré sa frustration de ne pas avoir rejoint Liverpool, Duje Caleta-Car a tenu son poste. D’abord solide défensivement et bon dans sa relance, il a sombré en seconde période… Censé être le patron de cette charnière, il n’a pas arrêté de reculer face aux offensives des Lensois. Sur le but de Medina, il est très en retard et ne peut pas empêcher l’Argentin de tromper Mandanda.

L.Perrin : 4/10

Définitivement meilleur que Balerdi?

Sur cette rencontre en tout cas, on remercie les arbitres d’avoir mis des cartons jaunes à Leonardo Balerdi ! Lucas Perrin n’a peut-être pas le potentiel que l’on prospecte chez l’Argentin, mais il est sérieux et appliqué sur le terrain. Positionné en défense centrale aux côtés de Duje Caleta-Car, il a été propre dans ses relances et est bien intervenu à plusieurs reprises sur les attaques lensoises. Comme son coéquipier croate, il avait cependant trop tendance à reculer…

H.Sakai : 3/10

Dépassé en seconde mi-temps…

Positionné sur le côté gauche de la défense de l’OM en l’absence de Jordan Amavi, Hiroki Sakai n’a pas apporté offensivement comme il le fait avec Thauvin. Un match plutôt discret de la part du Japonais qui montre toujours de la bonne volonté. En première période, il a été solide défensivement. Au retour de la pause, c’était autre chose… Sotoca n’en a fait qu’une bouchée.

B.Kamara : 6/10

La formation marseillaise peut en être fière !

Quel début de match de la part de Boubacar Kamara… De retour de blessure, le minot a été partout. Il est d’ailleurs le premier à avoir tiré dans la rencontre, dès la 5e minute. Le milieu défensif n’a pas arrêté son pressing, a joué vers l’avant et a été au combat lorsque cela était nécessaire. Plus tard dans la rencontre, il a baissé en intensité comme l’intégralité de l’équipe. Épuisé, il est sorti à la 80e par Larguet. Souaré a joué ses premières minutes en Ligue 1. Une entrée plutôt bonne.

Alvaro.G : 7/10

Peu importe le poste, c’est lui le patron !

Positionné au milieu de terrain avec Boubacar Kamara, Alvaro Gonzalez a livré une prestation plus qu’honorable. Alors oui, il n’a pas la finesse technique d’un milieu et avait parfois tendance à jouer trop vers l’arrière… Mais il a tout de même livré deux passes décisives. Il va au pressing sur la récupération lensoise et contre le ballon qui file vers Thauvin. L’ailier arme du droit et ouvre le score. Il frappe ensuite vers le but, Milik pousse la balle dans les buts… En somme, un très bon match du Guerrier marseillais.

F. Thauvin : 5/10

Les stats sont soignées !

Malheureusement, il n’y a pas les trois points pour l’équipe mais Thauvin aura marqué son but. Pourtant, son match a été plutôt médiocre… Il a été transparent en seconde période, notamment après son occasion ratée sur une passe de Milik dans la surface de Leca. Pas grand-chose à retenir à part cette jolie volée du droit qui permet à l’OM d’ouvrir le score en première période. Remplacé à la 88e par Luis Henrique qui n’a eu que très peu de ballons à exploiter en si peu de temps de jeu.

D.Payet : 3/10

Plus affuté mais toujours aussi frustrant…

Payet a l’air plus fit que lors des derniers matchs. En première période, il a couru, fait des efforts défensifs… Il est même venu sur le côté droit pour récupérer un ballon. Mais le numéro 10 marseillais retombe toujours dans ses travers. Beaucoup de gestes techniques inutiles, comme pour prouver qu’il n’est pas encore fini. Malheureusement, il n’a pas été en réussite… Un match plutôt médiocre. Ses coups de pied arrêtés le sauvent un peu de la catastrophe bien que ses premiers corners aient encore été trop bas. Remplacé par

A.Milik 7/10



Vivement qu’il ait 90 minutes dans les jambes !

Enfin un vrai attaquant pour l’OM après des années avec Mitroglou, Germain, Benedetto… Milik a pesé offensivement, montré qu’il était doué techniquement malgré son gabarit. Il a montré de l’envie, a attiré les ballons et s’est surtout positionné comme un vrai numéro 9 : dans la surface ! Sur son but, il reprend bien une frappe d’Alvaro tel un renard. L’international polonais s’est illustré dès sa première titularisation… Comme un certain Mitroglou. On lui espère un meilleur passage à Marseille ! Remplacé par Benedetto à la 59e qui n’a absolument rien apporté, si ce n’est valorisé encore plus la performance de Milik.

V.Germain 4/10

On avait presque oublié qu’il était sur le terrain…

Aux côtés d’Arek Milik, Valère Germain n’a pas vraiment apporté offensivement. Dans ce 4-4-2 composé par Nasser Larguet, l’ancien monégasque a tourné autour du Polonais, a fait quelques passes vers Thauvin ou Payet. Avant la pause, il est servi par le Réunionais sur un coup-franc mais il est trop excentré pour que sa tête inquiète Leca. Vraiment rien d’autre à dire sur sa rencontre.

LE COACH

Nasser Larguet : 5/10

Il a fait le boulot, pour le club !

Comment juger son travail avec si peu d’heures d’entraînement avec le groupe et surtout autant d’absents? Un 4-4-2 basique et des consignes de jeu révélées par Thauvin à la mi-temps au micro de Téléfoot : revenir aux fondamentaux et être là dans l’état d’esprit. C’est ce qui a été fait et qui a offert un point aux Marseillais dans un contexte aussi défavorable. Vivement qu’il retrouve son poste à la formation et que l’on ait un coach pour terminer la saison…