RC Lens – OM : Rothen a une analyse différente sur l’erreur de Turpin !

Dans Rothen s’enflamme sur RMC, Jérome Rothen s’est exprimé sur la grosse erreur de Clément Turpin. Le consultant a une analyse différente de cette annulation de but.

Ce samedi soir, l’OM s’est vu refuser un but face au RC Lens. Clément Turpin n’a pas validé la réalisation d’Alexis Sanchez pour une faute sur Danso. Jérôme Rothen a donc réagi à cette décision dans son émission sur Rothen s’enflamme.

« Je suis très critique sur lui, parce que normalement, c’est la référence de l’arbitrage français. Il est placé tout là-haut. Mais pour moi, ce n’est pas le meilleur et il l’a encore montré. Il prend la bonne décision à chaud. La VAR fait une erreur en l’appelant. Il va voir. Et c’est beaucoup plus facile d’annuler quand tu es au stade Bollaert, a lancé l’ancien joueur du PSG au micro de RMC. Par contre, si c’est l’inverse? J’y ai réfléchi tout le week-end. Si c’est à Marseille, dans le même contexte, je suis persuadé que Clément Turpin prend une autre décision »

🗣 @RothenJerome sur le but annulé à Alexis Sanchez contre Lens : « C’est beaucoup plus facile d’annuler le but quand tu es à Bollaert. Si c’est à Marseille, je suis persuadé que Clément Turpin prend une autre décision. » pic.twitter.com/91Uh3gApVp — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) May 8, 2023

S. Guy : « En direct pour moi, il n’y a pas faute ! »

Sur RMC toujours, Stéphane Guy a expliqué dans l’After que lui non plus n’aurait pas sifflé cette faute. »Il y a des faits de match importants. Ce but refusé à Alexis Sanchez change la donne. On peut en débattre. Moi au départ, en direct, je ne vois pas de faute ! Je vois un duel à la loyale. Et puis au premier ralenti, non plus. Après, en analysant les ralentis, en deuxième, troisième vision, on voit qu’il y a double contact en haut et en bas. Les deux cumulés peuvent éventuellement amener l’arbitre à prendre cette décision-là. Moi, je ne l’aurais pas prise parce que je suis tellement biberonné au football anglais que pour moi, il n’y a même pas de débat sur ce genre d’actions… »