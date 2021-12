RC Strasbourg – OM : Sampaoli va faire deux grosses surprises dans son onze d’après La Provence !

Ce dimanche à 17h, l’Olympique de Marseille se déplace à Strasbourg pour affronter le RCSA. D’après La Provence, Jorge Sampaoli a fait de gros choix en attaque !

L’Olympique de Marseille se déplace à Strasbourg ce dimanche à 17h pour affronter le RCSA. Les hommes de Julien Stephan sont en forme depuis quelques journées, surtout offensivement. Pour réussir à se défaire des Alsaciens, Jorge Sampaoli va devoir faire des choix forts dans son onze. D’après les informations de Fabrice Lamperti, journaliste pour La Provence, deux surprises vont se glisser dans sa composition : Bamba Dieng et Luis Henrique devraient être titulaires !

Pau Lopez devrait conserver sa place dans les buts avec le trio traditionnel en défense : Saliba, Caleta-Car, Luan Peres. Un milieu composé de Rongier à droite, Guendouzi à gauche et Kamara en pointe basse et Payet en 10. En attaque, Ünder sera à droite, accompagné de Bamba Dieng et Luis Henrique à gauche !

Surprises dans le 11 de départ de l’ #OM pour le match à Strasbourg dans un peu moins de 2 heures : Bamba Dieng et Luis Henrique vont débuter. #RCSOM — Fabrice Lamperti (@gouffa83) December 12, 2021

Le onze de l’OM en 3-3-3-1

Pau Lopez

Saliba Caleta-Car Luan PeresRongier Kamara Guendouzi

Ünder Payet Luis HenriqueDieng

Déclarations d’avant-match

« Nous sommes bien conscients de la réalité, on affronte une équipe en excellente forme offensivement. ll y a deux solutions pour les stopper : un marquage plutôt strict ou alors dominer et avoir le contrôle du jeu pour qu’ils touchent moins le ballon et soient moins proches de notre surface. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (10/12/21)

« C’est encore un gros match ce week-end. Quand on joue des équipes de cette dimension, on est forcément outsiders. Il faut avoir l’humilité de le dire. On a une équipe européenne qui arrive dimanche chez nous, avec beaucoup d’intensité et de qualités. Mais nous aussi on a envie de démontrer nos qualités, encore plus devant notre public. Il y a une vraie identité de jeu à l’OM. Ensuite, oui c’est une équipe hybride. Je ne sais pas dans quel système ils viendront dimanche, mais ils ont des caractéristiques très marquées. Ils marquent moins de buts, mais ils sont hermétiques » Julien Stéphan – Source : Conférence de presse (10/12/21)