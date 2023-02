Récap’ du mercato des concurrents de l’OM

Les rivaux de l’OM ont été actif sur ce mercato d’hiver. Entre arrivées et départs retrouvez les transferts importants des concurrents de l’OM.

Lens se renforce au milieu

Le RC Lens a recruté deux milieux de terrain : Adrien Thomasson, en provenance de Strasbourg contre 3,9 millions d’euros. Et Angelo Fulgini, de Mayence, en prêt avec option d’achat obligatoire. Lens a également prolongé Florian Sotoca et Facundo Medina jusqu’en 2026.

Ex OM : Lihadji quitte Lille

En manque de temps de jeu au LOSC, l’ancien minot Isaac Lihadji rejoint Sunderland, en deuxième division anglaise. A six mois de la fin de son contrat.

🚨 OFFICIEL ! Isaac Lihadji quitte Lille pour signer à Sunderland ! ✍️ (🎥 @SunderlandAFC) pic.twitter.com/Wu2XOv4rqK — Footballogue (@Footballogue) January 26, 2023

Isaak Touré : en prêt à Auxerre

L’AJ Auxerre a accueilli en prêt pour 6 mois Isaak Touré en provenance de l’OM. Lors de son premier match avec Auxerre, Touré avait été expulsé.

Beaucoup d’arrivées à Lorient

Le FC Lorient a dépensé 8 millions d’euros plus des bonus pour recruter Bamba Dieng, en provenance de l’OM. Les Merlus ont aussi enrôlé deux attaquants supplémentaires : le français Jean Victor Makengo de l’Udinese contre 10 millions d’euros. Et le norvégien Joel Mugisha Mvuka contre 5,5 millions d’euros en provenance du Bodo Glimt, en Norvège. Lorient a obtenu également le prêt de Romain de Faivre de l’OL pour 6 mois.

De nombreux départs à Lyon

Lyon a vendu Malo Gusto à Chelsea pour 35 millions d’euros, le joueur restera en prêt à l’OL jusqu’à la fin de la saison. Karl Toko Ekambi est partit en prêt à Rennes. Jeff Reine-Adélaïde a été prêté à Troyes. Tetê a quitté Lyon, prêté par le Shakhtar Donetsk, il a été vendu par le club ukrainien à Leicester. Lyon a recruté le défenseur Dejan Lover en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg contre 2 millions d’euros. Mais aussi l’attaquant suédois du SC Heerenveen : Amin Sarr pour 11 millions d’euros. Et le jeune milieu brésilien Jeffinho de Botafogo, contre 10 millions d’euros.

Monaco touche le jackpot sur Badiashile

L’AS Monaco a vendu son défenseur Benoit Badiashile à Chelsea pour 38 millions d’euros.

Nice : le gros coup Moffi

L’OGC Nice a recruté le lorientais Terem Moffi, il s’agit d’un prêt de 6 mois avec option d’achat obligatoire de 25 millions d’euros plus des bonus. Les niçois ont prêté Andy Delort à Nantes avec une option d’achat. Morgan Schneiderlin quitte Nice pour l’Australie et le Western Sidney en prêt. Et Mario Lemina (ex OM) est parti à Wolverhampton.

Paris : les échecs Ziyech et Skriniar

Le PSG n’a pas réussi à recruter Hakim Ziyech en prêt de la part de Chelsea. Milan Skriniar est resté l’Inter, Paris préférant le recruter gratuitement en fin de contrat cet été. Mais Paris a prêté Keylor Navas pour 6 mois à Nottingham Forest. Et Pablo Sarabia, transféré à Wolverhampton contre 5 millions d’euros.

Keylor Navas is a Red. 😍 Your new home awaits. 🏡 — Nottingham Forest FC (@NFFC) January 31, 2023

Kalmadeen rapporte gros à Rennes

Le Stade Rennais a vendu Kalmadeen Sulemana en toute fin de mercato à Southampton contre 25 millions d’euros. Les Rennais ont enrôlé l’ailier Ibrahim Salah jusqu’en 2027 en provenance de La Gantoise.