Reims OM (1-2) : « En deuxième mi-temps on s’est fait bougé ! « 

L’OM l’emporte 2-1 face à Reims, à l’extérieur, grâce à Alexis Sanchez double buteur. À la fin du match, au micro de Prime Vidéo, Jordan Veretout, se félicite de la victoire qui maintient l’OM à la deuxième place de Ligue, avant la trêve internationale.

L’OM a concédé l’ouverture du score en première mi-temps, à la 19e minute sur un but de Folarin Balogun. Mais trois minutes plus tard, sur coup franc, Alexis Sanchez égalise. Avant de donner l’avantage à l’OM à la 29e minute parfaitement servi par Pau Lopez. En seconde mi-temps les deux équipes se procurent des occasions dangereuses. Mais plus rien ne sera marqué et l’OM l’emporte 2-1.

Tout le monde a donné son maximum ce soir – Veretout

« Oui on a livré une belle bataille aujourd’hui. Ça a été un match difficile. Dans l’impact on a été costaud. On a su répondre présent dans l’impact qu’ils ont mis sur le terrain. On savait que ça allait être difficile. Ils étaient sur une série de je ne sais plus combien de matchs sans défaite. On est venu ici pour gagner et on l’a fait. Tout le monde a donné le maximum ce soir. Même s’il y a eu des erreurs on n’a rien lâché. On rentre avec ces trois points qui font du bien. On est dans notre continuité à l’extérieur. On essaie de procurer du beau jeu. Mais parfois c‘est difficile. En deuxième mi-temps on s’est fait bougé. Mais on a réussi à tenir. Il y a des matchs où l’on aurait pris des buts, mais là on a tenu. Même à l’extérieur, nos supporters sont toujours là. On les remercie. Ils ont toujours été derrière nous. Il faut bien savourer cette victoire. Ceux qui restent là vont devoir bien se reposer pendant la trêve. Pour après repartir pour aller chercher cette deuxième place. » Jordan Veretout – Source : Prime Video (19/03/2023)