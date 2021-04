Reims – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace à Reims pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Reims aura lieu à 21h à Reims. Le match sera retransmis en direct sur Canal + Sport.

Les groupes

Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu

Défenseurs:

Perrin, Lirola, Balerdi, Alvaro, Nagatomo, Kamardin

Milieux :

Gueye, Kamara, Khaoui, Ntcham, Cuisance, Rongier

Attaquants :

Payet, Germain, Benedetto, Thauvin, Henrique, Dieng, Milik

Le groupe de 2️⃣2️⃣ joueurs retenus par 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 pour affronter 𝐑𝐞𝐢𝐦𝐬 avec le retour du milieu de terrain @Valrongier28 💪

Reims

Gardiens :

Rajkovic, Diouf

Défenseurs :

Abdelhamid, Munetsi, Foket, De Smet, Maresic, Faes, Doucouré

Milieux :

Kutesa, Zeneli, Chavalerin, Drammeh, Cassama, Lopy

Attaquants :

Touré, Dia, Doumbia, Mbuku, Sierhuis, Flips

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda (cap.) – Lirola, Balerdi, Perrin, Alvaro, Nagatomo – Kamara, Gueye, Thauvin– Payet, Milik

Reims :

Rajkovic – Foket, Faes, Abdelhamid, Konan – Mbuku, Munetsi, Chavalerin, Doumbia – Touré, Dia

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au stade Auguste-Delaune (21 127 places).

L’Arbitre de ceT Reims – OM

L’arbitre désigné pour Reims – OM ce vendredi est monsieur Eric Wattellier, assisté d’Aurélien Berthomieu et Matthieu Lombard. Mehdi Mokhtari sera le quatrième arbitre, alors que l’assistance vidéo sera confiée à Benoît Bastien et Cyril Mugnier.

La Météo

Prévision météo à Reims à 21h00 (*)

– Passages nuageux (couverture nuageuse 0%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 11°C / ressentie 10°C

– Vent : 9 km/h NE

– Taux d’humidité : 51%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS LORIENT EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 16 Match nul : 15 Victoires Lorient : 31

Déclarations d’avant-match

« C’est une équipe très forte à sa manière et intéressante. Ce sera un adversaire avec beaucoup de compétitivité. C’est important de connaître ces équipes. Ils ont un style bien marqué. Reims ne perd plus d’octobre, ne baisse jamais dans son niveau de jeu. Même si ce n’est pas le plus grand budget, ça reste un match intéressant et ça me motive. Il est très difficile de gagner là-bas. Cela reste un adversaire difficile à jouer. Valentin Rongier sera disponible demain. Il est revenu à l’entraînement. Sakai ne sera pas là à cause de sa douleur au dos. A l’exception de Caleta-Car et Rocchia, tout le monde sera là. (…) Cela me dérange le nombre de buts encaissés. Quand on a plus le ballon que l’adversaire, il faut gagner. On travaille énormément sur ça, il faut être capable de répéter les efforts défensivement.» Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (15/04/2021)

L’OM va sans doute nous laisser plus d’espaces dans notre partie de terrain — Guion

« En changeant d’entraîneur, Marseille a aussi changé de style de jeu. Il pratique désormais un jeu plus porté vers l’avant à partir d’une organisation différente, en n’alignant notamment que trois défenseurs. On sent déjà que l’équipe s’approprie quelques principes. Au fur et à mesure du match, elle use ses adversaires, et est capable de finir fort. L’OM va sans doute nous laisser plus d’espaces dans notre partie de terrain. À nous d’en profiter, tout en sachant que les Marseillais sont assez agressifs en défense et proposent un bloc haut ». David Guion – Source : Conférence de presse (15/04/2021)