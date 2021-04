Reims – OM : Le onze de départ probable olympien

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille se déplace à Reims Lorient à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli doit encore composer avec plusieurs absences notamment en défense. Quel onze de départ va proposer le coach argentin ?

Jorge Sampaoli s’est exprimé lors de la dernière conférence de presse au sujet des probables absents pour le déplacement de Reims ce vendredi soir. Et l’entraîneur de l’OM a annoncé qu’il devra faire sans Jordan Amavi, Sakai, (toujours blessés) et Caleta Car (suspendus). Par contre, Valentin Rongier devrait faire son retour dans le groupe.

Au moins trois défenseurs absents

Pas de grandes surprises à prévoir dans le onze de départ de Sampaoli à Reims. Steve Mandanda sera le capitaine et titulaire face à Reims. Balerdi pourrait être accompagné du jeune Perrin et de d’Alvaro Gonzalez. Lirola occupera le couloir droit, et Luis Henrique pourrait retrouveront palace de titulaire à gauche. Au milieu Kamara devrait de nouveau être associé à Thauvin et Gueye. En attaque, le duo Payet – Milik parait inamovible.

Le groupe de 2️⃣2️⃣ joueurs retenus par 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 pour affronter 𝐑𝐞𝐢𝐦𝐬 avec le retour du milieu de terrain @Valrongier28 💪#SDROM #ALLEZLOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/dNc3qz1VKr — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 22, 2021

Le onze de l’OM en 5-3-2



Mandanda

Lirola Perrin Balerdi Alvaro Henrique

Thauvin Kamara Gueye

Payet Milik