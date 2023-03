Reims-OM: Les probables titulaires marseillais

Ce dimanche à 20h45, l’Olympique de Marseille va affronter Reims à l’extérieur dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Lors du dernier match de championnat, L’OM a une nouvelle fois tout gâché en concédant l’égalisation en toute fin de match (2-2), alors qu’un succès aurait permis eux olympiens de distancer l’AS Monaco et le Stade Rennais. Avec cette contre performance, le RC Lens est revenu à deux points des hommes d’Igor Tudor.

Du changement en défense face à Reims ?

Pau Lopez devrait être sans surprise dans les buts. Absent depuis plusieurs matchs, Samuel Gigot devrait être aligné en défense centrale alors que Léonardo Balerdi est suspendu pour 2 matchs suite à son exclusion face à Strasbourg. Sead Kolasinac, devrait lui aussi être absent, après sa blessure dimanche dernier face aux Alsaciens. C’est donc Mbemba et Bailly qui devraient être alignés à côté de Samuel Gigot. Clauss pourrait retrouver sa place de piston droit, tandis qu’à gauche c’est Tavares, joueur à la technique très limitée et au sens du placement plus que discutable, qui devrait être installé dans le couloir gauche. Au milieu de terrain, Rongier et Veretout devraient tenir leurs places pendant que Guendouzi pourrait évoluer un cran plus haut ou directement sur le banc. En attaque, Sanchez devrait être accompagné de Malinovskyi et Under. Vitinha, recrue phare du dernier mercato acheté 32M d’euros pourrait une nouvelle fois s’assoir sur le banc, aux côtés de Dimitri Payet qui connait rarement la victoire cette saison lorsqu’il est titulaire.

Lopez

Mbemba Bailly Gigot

Clauss Rongier Veretout Tavares

Under Malinovskyi

Sanchez