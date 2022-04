Rennes – Monaco, PSG – OM… le programme TV complet de la J32 de Ligue 1 !

La Ligue 1 fait son retour ce week-end et cela commence vendredi par Rennes vs Monaco, le derby du Nord entre Lille et Lens se disputera samedi, le PSG et l’OM s’affronteront dimanche !

En ouverture de la 32e journée de Ligue 1, Rennes (3e) reçoit Monaco (6e) ce soir à 21h pour un match important dans la course au podium. Samedi, Saint-Étienne tentera de se relancer face à Brest, puis Lille et Lens s’affronteront dans le derby du Nord. Puis dimanche, à l’heure chinoise, l’OGC Nice (5e) qui cherche à ne pas se faire distancer dans la course au podium recevra Lorient, qui sort d’un succès étincelant face aux Verts. Il y aura 4 matches à 15h, Montpellier, Nantes et Strasbourg sont notamment concernés. A 17h, un Lyon en difficulté recevra un Bordeaux qui veut se maintenir en Ligue 1 et l’affiche de cette journée est le Classico opposant le PSG à l’Olympique de Marseille à 20h45.

La programmation TV de la 32e journée de Ligue 1

Vendredi 15 avril 2022 à 21h00 sur Prime Video

Stade Rennais FC – AS Monaco

Samedi 16 avril 2022 à 17h00 sur Prime Video

AS Saint-Étienne – Stade Brestois 29

Samedi 16 avril 2022 à 21h00 sur Canal+ Décalé

LOSC Lille – RC Lens

Dimanche 17 avril 2022 à 13h00 sur Prime Video

OGC Nice – FC Lorient

Dimanche 17 avril 2022 à 15h00 sur Prime Video

FC Metz – Clermont Foot 63

Montpellier Hérault SC – Stade de Reims

FC Nantes – Angers SCO

ESTAC Troyes – RC Strasbourg Alsace

Dimanche 17 avril 2022 à 17h05 sur Canal+ Sport et en co-diffusion sur Prime Video

Olympique Lyonnais – FC Girondins de Bordeaux

Dimanche 17 avril 2022 à 20h45 sur Prime Video

Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille

« Il ne faut pas minimiser, ça reste une Coupe d’Europe. On joue tous les matchs pour les gagner On est à deux matchs d’une finale, j’espère qu’on saura aller au bout. Il faut prendre match par match. Avec la détermination, et la rigueur qu’on met à chaque rencontre, j’espère que ça va le faire. Dès le début de la compétition, le coach et le président nous l’ont dit (qu’il fallait essayer de la gagner, ndlr). Comme on l’a vu ce soir, ce sont des grosses ambiances » Cedric Bakambu – Source : Conférence de presse (14/04/22)