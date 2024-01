Rennes – OM (0-1) : Le but de Veretout qui rassure après deux blessures !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM a eu du mal à rentrer dans ce match face à Rennes, le bloc est souvent trop bas et les sorties de balles imprécises. Gattuso doit aussi faire avec les blessures successives de Murillo et Nadir, remplacés par la recrue Garcia et Luis Henrique. Finalement sur un bon centre du latéral gauche suisse, Clauss centre de nouveau de l’autre côté et trouve Veretout qui frappe parfaitement en lucarne (0-1 / 29′).