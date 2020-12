Rennes – OM (0-1) : Le superbe but de Pape Gueye d’une frappe de 20 mètres !

L’Olympique de marseille mène face au Stade Rennais (0-1) grâce à un superbe but de Pape Gueye. Le milieu de terrain marseillais a ainsi ouvert la marque d’une frappe de vingt mètres plein axe. Un but à voir en images ci-dessous. Ce très joli but ponctue un très bonne entame de match des hommes de Villas-Boas.

Le premier but de Pape Gueye avec l’OM. Superbe ! #SRFCOMpic.twitter.com/FZSLAy0bzQ — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) December 16, 2020

Il s’agit du tout premier but de Pape Gueye avec l’Olympique de Marseille.