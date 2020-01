Rennes – OM (0-1) : Revivez la rencontre avec nos commentaire en LIVE de la victoire marseillaise !

L’Olympique de Marseille a enregistré une nouvelle victoire ce vendredi soir face à Rennes. Nicolas Filhol et Mourad Aerts étaient en live pour commenter le match.

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille s’est déplacé à Rennes. Le club breton et les Marseillais se sont livrés une bataille durant toute la rencontre, laissant les deux équipes à 0-0 jusque dans les dix dernières minutes.

Strootman en sauveur

Sur un coup franc de Payet bien tiré qui termine sa course sur le poteau, Kevin Strootman surgit et offre le but de la victoire de l’OM d’une volée pied gauche. Une victoire important pour les Marseillais qui mettent leur adversaire du soir à huit points au classement (Le Stade Rennais a un match de retard, ndlr).

Mourad Aerts et Nicolas Filhol étaient en live pour cette rencontre sur la chaîne Twitch de Football Club de Marseille. Ils ont commenté la rencontre et exulté lors du but de Strootman. Revivez les commentaires en LIVE du match sur notre chaîne YouTube !