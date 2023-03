Rennes OM (0-1) – Tudor : « c’était important d’envoyer un message ! « 

L’Olympique de Marseille s’impose face à Rennes (0-1) ce dimanche à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. La réaction de l’entraîneur de l’OM Igor Tudor Kolasinac au micro de Prime Video :

« Je l’avais dit avant le match c’était important d’envoyer un message. Les autres ont fait match nul et c’était une opportunité pour nous de jouer ici. On voulait faire un bon résultat et finalement on prend ces trois points qui sont fantastiques bravo aux joueurs. On sent qu’il y a un truc particulier avec l’Olympique de Marseille . On avait travaillé sur des aspects mentaux et finalement les gars ont été supers. C’est vraiment une grande victoire car ce n’est facile pour personne ici à Rennes. C’est une des meilleures équipes de Ligue 1 donc venir gagner ici avec une semaine particulière c’est vraiment extraordinaire. » Igor Tudor – Source Prime Video

