L’Olympique de Marseille a arraché une victoire précieuse ce samedi soir face à Rennes, lors de la 19ᵉ journée de Ligue 1. Au micro de DAZN après la rencontre, Pierre-Émile Højbjerg, au cœur du jeu marseillais, a livré son ressenti sur cette performance.

« C’était un match compliqué, je trouve qu’on n’était pas à notre niveau. Mais quand il y a des jours comme ça, c’est important de jouer avec la tête, de faire la base. Je trouve qu’on a bien travaillé. On s’est bien tenus comme équipe. Rennes est une très bonne équipe, même s’ils sont en reconstruction. Ils nous ont quand même mis en difficulté en première période. On est restés dans notre match, on a su gérer, et ça fait du bien de ramener ces trois points à la fin. On va continuer à travailler comme on le fait et on va voir jusqu’où cela peut nous amener, » a ainsi déclaré le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille au terme de la rencontre au micro de DAZN.

