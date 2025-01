Au terme d’un match âprement disputé, l’Olympique de Marseille est sorti vainqueur de son déplacement à Rennes (1-2) ce samedi soir, consolidant ainsi sa position dans la course au podium de la Ligue 1. Interrogé au micro de DAZN après la rencontre, Adrien Rabiot a salué le caractère et l’état d’esprit affichés par son équipe. Malgré une performance loin de leurs standards habituels, les Marseillais ont su renverser la situation pour décrocher trois points cruciaux.

« On a été patients, et c’est vrai que dans le jeu, ce n’était pas notre meilleur match. On a été menés, mais on a eu le caractère pour revenir et l’emporter. Ce sont des éléments importants à mettre en avant. Ce n’est jamais simple de venir s’imposer ici. On poursuit ce que l’on fait très bien depuis plusieurs mois, pourvu que cela dure. Depuis plusieurs mois, on affiche un autre visage, une mentalité différente, et c’est ce qui fait la différence dans ce genre de match et pour continuer ce type de série. Les équipes derrière nous avaient fait des faux pas, il fallait en profiter pour les mettre à distance. Il faut continuer comme ça, » a ainsi déclaré le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille au terme de la rencontre au micro de DAZN.

