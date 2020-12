Rennes – OM / André Villas-Boas : « Le carton rouge est injuste »

L’Olympique de Marseille s’est incliné ce soir sur la pelouse du Stade Rennais. Après avoir ouvert le score, Pape Gueye a reçu un second carton jaune de la part de Clément Turpin synonyme d’exclusion…

André Villas-Boas est revenu sur la défaite de son OM face à Rennes au micro de Canal +. Après une série de 13 matchs sans défaite à l’extérieur, l’OM s’est incliné ce soir à 10 contre 11 face au Stade Rennais. L’exclusion de Pape Gueye est survenue alors que Marseille menait 1-0…

le carton rouge à changé le match – andré villas-boas

« Le carton rouge pour Gueye a changé le match. Il ne peut pas voir qui est derrière lui. On était très bien dans le match. C’est injuste. Je ne remets rien en question à 10 contre Rennes, c’est difficile. C’est dur parce qu’on était bien dans le match, on maitrisait le ballon, mais à 10 ils ont poussé et c’est dommage pour nous. C’est une défaite mais félicitation à l’équipe. » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (16/12/2020)