Rennes – OM : Bruno Genesio lance le choc face au Marseille de Sampaoli !

Bruno Genesio était en conférence de presse pour évoquer la rencontre face à l’OM qui aura lieu ce samedi à 21h. Le coach des Bretons a lancé le choc face aux joueurs de Sampaoli !

L’OM joue un match d’une importance capitale ce samedi face au Stade Rennais à l’extérieur. Bruno Genesio, l’entraîneur des Bretons était en conférence de presse pour évoquer cette rencontre.

Le coach français pense avoir tout ce qui lui faut pour prendre les trois points à domicile face à l’Olympique de Marseille malgré la dynamique stoppée par la défaite face au FC Nantes mercredi soir.

« On a analysé le match face à Nantes, pas pour se flageller mais pour s’améliorer en vue de Marseille, en s’attachant à redonner de la confiance, car un résultat comme ça en fin de saison, c’est dur à encaisser. Il faut être capable de switcher sur un match excitant. Comment on aborde ce match? Avec l’objectif de marquer des points dans la course à l’Europe et de se rapprocher de Marseille, de leur mettre la pression. Car ce qui nous est arrivé mercredi peut aussi arriver à nos concurrents directs sur les deux dernières journées. Maintenant, on affronte une très bonne équipe, performante à l’extérieur. Il faudra être capable de sortir un match exceptionnel comme on l’a déjà fait à la maison contre Paris (2-0, le 3 octobre) ou Lyon (4-1, le 7 novembre). Je crois en nous. Les Marseillais m’ont fait très belle impression à Lorient, mais je sais qu’on a les armes pour les battre. » Bruno Genesio – Source : Conférence de presse (13/05/22)