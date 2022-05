Rennes – OM : Domenech prévient les Marseillais, il faudra se méfier de ce joueur !

L’Olympique de Marseille joue un match crucial face au Stade Rennais ce samedi soir. Raymond Domenech prévient l’OM de se méfier de ce joueur !

Ce samedi soir l’Olympique de Marseille joue sa qualification en Ligue des Champions ! Les joueurs de Jorge Sampaoli affrontent les Rennais de Genesio dans un match pour la deuxième place de Ligue 1 juste derrière le PSG.

Pour cette 37e journée de folie, Raymond Domenech a été questionné sur les chances de chaque équipe de l’emporter. Malgré le fait qu’il mette l’OM en favori, il pense que l’ailier belge Jérémy Doku peut faire la différence !

« Quelque part, les Rennais sont libérés. Le match qui était décisif, ils l’ont perdu. Ça aurait été une tout autre rencontre avec seulement 3 points d’écart. Là, l’objectif sera juste de faire un bon match, de faire plaisir au public. C’est une pression qui est différente d’après moi. Ce n’est pas une pression de résultat, mais sur la manière. Marseille est favori, car, comme le dit Bruno Genesio, ils ont plus l’habitude de ce genre de match alors que Rennes a souvent failli dans ce genre de rencontres. Je pense qu’un joueur comme Doku peut faire la différence. Il est capable de faire exploser n’importe quelle défense » Raymond Domenech – Source : La Chaîne L’Equipe

« On a analysé le match face à Nantes, pas pour se flageller mais pour s’améliorer en vue de Marseille, en s’attachant à redonner de la confiance, car un résultat comme ça en fin de saison, c’est dur à encaisser. Il faut être capable de switcher sur un match excitant. Comment on aborde ce match? Avec l’objectif de marquer des points dans la course à l’Europe et de se rapprocher de Marseille, de leur mettre la pression. Car ce qui nous est arrivé mercredi peut aussi arriver à nos concurrents directs sur les deux dernières journées. Maintenant, on affronte une très bonne équipe, performante à l’extérieur. Il faudra être capable de sortir un match exceptionnel comme on l’a déjà fait à la maison contre Paris (2-0, le 3 octobre) ou Lyon (4-1, le 7 novembre). Je crois en nous. Les Marseillais m’ont fait très belle impression à Lorient, mais je sais qu’on a les armes pour les battre. » Bruno Genesio – Source : Conférence de presse (13/05/22)