Rennes – OM : Les Pronos de Nico !

Après les victoires face à Monaco, l’ASSE et le HAC, l’OM va devoir se frotter à un concurrent qui a raté son début de saison mais qui est en train de changer son équipe, le Stade Rennais. Durant toute cette saison je vais vous proposer mes pronos avec notre partenaire Parions Sport sur les matchs de l’Olympique de Marseille.

Pour cette 17e journée de Ligue 1, l’OM se déplace pour un deuxième match de Ligue 1 en 2025 après la large victoire face au HAC. Rennes est en train de changer, car après avoir recruter l’ancien coach olympien Jorge Sampaoli, le club a lancé un mercato hivernal ambitieux avec notamment les arrivées officielles de Fofana et Samba. Le club breton cherche encore au moins un défenseur pour compenser la blessure de Seidu…

Zhegrova à 100% samedi ?

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi devra encore se passer de Carboni (opéré du genou), Moumbagna, Harit et peut être Kondogbia et Lirola. Par contre, le coach italien pourra compter sur le retour d’Hojbjerg malade face au HAC. Le 3-4-3 qui marche très bien depuis la victoire face à Lens devrait une nouvelle fois être aligné avec Rongier au milieu, Henrique piston droit, Rabiot en soutien de Maupay avec Greenwood…

Mon prono : un but de Maupay et l’OM gagne pour une cote à 5.9 !

Pour cet Rennes vs OM, je pars donc sur un but de Neal Maupay combiné à une victoire de l’OM pour une cote de 5.9 chez notre partenaire Parions Sport. L’OM a clairement des arguments offensifs et l’attaquant est en forme avec une réalisation de la tête face au HAC. A noter que le but de Luis Henrique est coté à 3.95 !

