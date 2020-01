Rennes – OM : Marseille déplace une nouvelle fois les foules…

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille se déplacera à Rennes pour affronter les joueurs de Julien Stephan dans un Roazhon Park plein à craquer.

Après s’être qualifié en seizième de finale de Coupe de France face à Trélissac, l’OM doit faire sa rentrée 2020 en Ligue 1. Les joueurs d’André Villas-Boas se déplacent en Bretagne pour affronter le Stade Rennais, actuel 3e du championnat.

A LA BEAUJOIRE c’ETAIT 60% NANTES 40% OM — RONGIER

Pour cette rencontre, les Marseillais et les Rennais joueront dans un Roazhon Park à guichets fermés comme l’a annoncé le club sur les réseaux sociaux. Une nouvelle fois, l’Olympique de Marseille déplace les foules lors des déplacements puisque près de 30 000 spectateurs seront présents pour voir les deux équipes s’affronter.

« Avec Nantes, quand on jouait à la Beaujoire et que l’on recevait l’OM… Je pense que c’était du 60/40. 60% pour Nantes et 40% de supporters marseillais. Je savais qu’il y avait cette ferveur mais quand on le vit au quotidien, on s’en rend encore plus compte. C’est magnifique. »

Valentin Rongier – Source : Conférence de presse