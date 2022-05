Rennes – OM : Quelle heure quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille se déplace ce samedi soir à Rennes afin de disputer la 37e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce soir, l’Olympique de Marseille se déplace à Rennes à l’occasion de la trente septième journée de Ligue 1. En cas de victoire, les Marseillais reprendraient auront fait un grand pas dans l’optique de conserver leur 2e place.

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Rennes aura lieu ce soir à 21h00 au Roazhon Park. Le match sera retransmis sur Canal+ décalé.

Pour regarder SRFC – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme MyCanal.

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur notre site www.footballclubdemarseille.fr. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

« Il n’y a pas une obligation, je pense, de finir deuxièmes, même si ce serait très beau. On a un effectif très jeune, qui s’est battu pour réaliser une belle saison. On a beaucoup de points aujourd’hui. Maintenant, on a une réalité, deux matches contre deux concurrents pour l’Europe qui jouent gros, et non des formations jouant le maintien ou déjà en vacances. Ce seront deux finales. On peut terminer seconds, mais aussi quatrièmes ou cinquièmes. Ce serait forcément un peu plus problématique d’être troisièmes, pour des questions de calendrier, avec des matches de barrage. Il faudrait planifier. Comment se préparer ? Comment renforcer l’équipe ? » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de Presse (12/05/2022)

« Avec l’objectif de marquer des points dans la course à l’Europe et de se rapprocher de Marseille, de leur mettre la pression. Car ce qui nous est arrivé mercredi peut aussi arriver à nos concurrents directs sur les deux dernières journées. Maintenant, on affronte une très bonne équipe, performante à l’extérieur. Il faudra être capable de sortir un match exceptionnel comme on l’a déjà fait à la maison contre Paris (2-0, le 3 octobre) ou Lyon (4-1, le 7 novembre). Je crois en nous. Les Marseillais m’ont fait très belle impression à Lorient, mais je sais qu’on a les armes pour les battre. » Bruno Genesio – Source: Conférence de Presse (13/05/2022)