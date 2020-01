Rennes vs OM : Morel tente de relativiser l’importance de ce match !

En ouverture de la 20e journée de Ligue 1, l’OM va affronter son premier poursuivant, le Stade Rennais. Jérémy Morel a évoqué cette opposition sur le site officiel du SRFC.

Ce sera un match clé pour le lancement de cette seconde partie de saison, d’autant que les bretons disputeront ensuite leur match un retard face à Nîmes qui peut virtuellement leur permettre de dépasser Marseille s’ils s’imposent vendredi. Cependant, l’ancien défenseur olympien aujourd’hui à Rennes, Jérémy Morel ne veut pas donner trop d’importance à cette rencontre…

Affronter Marseille est toujours particulier dans une saison — Morel

« Affronter Marseille est toujours particulier dans une saison. Pour avoir fait quatre ans là-bas c’est spécial mais il y a des points en jeu et un match à gagner. On va essayer de tout faire pour y parvenir. C’est juste un match. Il faut surtout le prendre comme ça. Il coûtera trois points comme les autres. Que l’on gagne, que l’on perde ou que l’on fasse match nul, il n’y aura rien de fini après cette rencontre. Mais on sait qu’il est important de gagner chez nous, de continuer à prendre des points devant notre public. Généralement, ça nous a toujours fait du bien de jouer chez à domicile, surtout ces derniers mois. La force du public est un gros atout. » Jeremy Morel – source : staderennais.com