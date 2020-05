Reprise de la Ligue 1 : Aulas tente de faire jouer son réseau politique…

Jean-Michel Aulas est toujours en croisade pour tenter de faire repartir la Ligue 1. Le président de l’OL fait jouer tous ses réseaux, y compris politiques…

Alors que JMA a envoyé une lettre lundi au Premier ministre, Edouard Philippe, et à la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, six sénateurs, Michel Forissier (Rhône, LR), Elisabeth Lamure (Rhône, LR), Catherine Di Folco (Rhône, LR), Francois-Noel Buffet (Rhône, LR), Michel Savin (Isère, LR) et Claude Kern (Bas-Rhin, UDI) ont déposé un amendement lundi pour que la saison 2019-2020, arrêtée fin avril par la LFP, puisse reprendre. L’on peut remarquer que 4 sur ces 6 sénateurs sont dans le Rhône…

Nouveau coup de théâtre : voici des amendements ouvrant la porte pour faire reprendre la saison 2019/2020 en France après « avis du comité scientifique COVID 19, et dans le cadre d’un accord avec l’Etat » pic.twitter.com/bqWRaFELET — Romain Molina (@Romain_Molina) May 25, 2020

« 5 sénateurs sur 6 qui ont déposé cet amendement viennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes » https://t.co/xfuwAyt7j5 pic.twitter.com/aTGtg2nhUw — Scipion (@Scipionista) May 25, 2020

Cependant, cet amendement a très peu de chance d’être adopté. L’Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel veut mettre un terme aux gesticulations…