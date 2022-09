Rester au contact du Qatar ! [Thierry B. Audibert]

Après Lille, voilà Rennes. Je parle seulement du championnat. Rennes, c’est le petit cran au-dessus. Ils descendent chez nous pour essayer de nous bouger, et c’est un jeune inconnu qui sera leur gardien de but.

Vous voulez savoir ce que je ferai pour Mandanda ? Que dalle ! Je ne chanterai ni ses louanges, mais je ne le sifflerai pas non plus. Il vient sous un autre maillot, ok, c’est donc un gardien ennemi comme les autres. Sa carrière à l’OM devrait seulement nous retenir de le conspuer. Pour le reste, on ne lui souhaitera pas un bon match.

On parle d’une équipe qui a joué un match de coupe d’Europe jeudi soir et qui se retrouve par conséquent avec 2 journées en moins de récupération.

Reste à savoir si cela représentera ou non un avantage et si les olympiens sauront en profiter, à condition qu’ils aient eux-mêmes retrouvé l’intégralité de leur force physique et psychologique après leur défaite à domicile contre l’Eintracht de Francfort.

Je veux croire qu’ils auront procédé à une analyse logique de leur prestation de mardi soir, notamment dans ce qui en ressort de positif.

Comme je l’ai écrit après le match contre les allemands, je trouve que nos joueurs ne sont pas si loin de l’Eintracht. Physiquement, l’équipe a tenu le choc, c’est sur l’angle technique et la vitesse que nous avons été battus. Et n’oublions pas que c’est Rongier qui leur donne la balle de but.

Qui va sortir, qui va entrer, la question se re-pose, et j’ajoute… des 2 côtés, semaine européenne oblige. Au fond cela n’a guère d’importance. Il s’agit de tout donner pour passer l’objectif rennais. Il restera en suite 3 semaines pour de nouveau se reconfigurer.

Il y aura derrière ce match contre les bretons un vrai enjeu. Maintenir l’équipe en haut du classement dans les basques du Qatar, reprendre de la distance avec Lorient qui en gagnant à Auxerre se retrouve avec un nombre de points identiques. Il faut donc cravacher, ça évitera de gamberger.

Rendez-vous à 15h au Vélodrome, j’y serai, tranquille en Ganay… comme les vieux, ma foi. Tiens, je mangerai une galette-saucisse à la maison juste avant.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert