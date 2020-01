Retour retardé pour Thauvin, Benedetto incertain, et Bouna Sarr qui a eu des offres au mercato… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Retour retardé pour Thauvin, Benedetto incertain et le mercato de Bouna Sarr… Les 3 infos OM de ce vendredi !

OM : Mauvaise nouvelle ! Le retour de Thauvin est décalé…

Ce vendredi, André Villas-Boas a confié en conférence de presse que le retour de Thauvin pourrait être décalé. Le chirurgien de l’ailier n’a pas voulu accélérer le travail physique et de course. Son retur à la compétition pourrait intervenir début mars…

Interrogé sur l’état du groupe, André Villas-Boas a expliqué que le chirurgien qui a opéré Florian Thauvin a décidé de ne pas augmenter le volume de travail du joueur. Ce dernier court un jour et se repose le suivant, un rythme qui n’évoluera pas de suite. Un choix que ne valide pas le coach qui pour autant se plie à la décision du chirurgien. Florian Thauvin devrait donc faire son retour à la compétition début mars au lieu de mi février…

Le chirurgien de Thauvin a une opinion contraire à la notre — Villas-Boas

« Le chirurgien a une opinion contraire à la notre, il veut être plus patient. Ça serait un retour plutôt début mars, ça dépendra aussi de Thauvin. ça serait un retour plutôt début mars, ça dépendra aussi de Thauvin. C’est au kiné de Thauvin de faire avancer les choses, ce n’est pas une bonne chose pour le joueur de ne pas jouer. Il y a un retard de 20 jours pour Thauvin ! » André Villas-Boas – source : Conférence de presse

OM : Villas-Boas confirme un retour et une incertitude face à Bordeaux…

L’OM va se déplacer à Bordeaux ce dimanche (21h) dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Le club olympien n’a plus gagner en terres girondines depuis 42 ans et André Villas-Boas aimerait bien faire tomber cette série. Pour cette rencontre, le coach olympien pourra compter sur le retour de suspension de Morgan Sanson. AVB a aussi confirmé que Dario Benedetto, préservé face à Strasbourg, est encore incertain. Sakai n’était pas non plus présent à l’entrainement ce vendredi matin sera disponible… Thauvin lui ne devrait pas revenir avant le mois de mars…

Sakai apte, Benedetto incertain…

« Sakai sera disponible dimanche, il a eu une petite contracture. Benedetto on attend encore, ça devrait aller mais ça reste du 50/50. On veut accélérer pour Thauvin, mais son chirurgien pas… » André Villas-Boas – source : conférence de presse

Mercato OM – Sarr : « J’ai eu des contacts cet hiver… »

Auteur d’un superbe but mercredi soir en Coupe de France, Bouna Sarr était ce vendredi midi en conférence de presse. L’ailier ou latéral droit a répondu aux questions des journalistes au centre RLD avant le périlleux déplacement à Bordeaux. Ce dernier a confié avoir eu des contacts lors du mercato hivernal mais il veut s’inscrire dans la durée à l’OM…

