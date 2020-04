« Si McCourt ne remet pas de l’argent, où s’il ne trouve pas acquéreur, l’OM risque la relégation »

Invité sur DFM, Louis Acariès, ancien conseiller de la famille Louis Dreyfus, s’est exprimé sur les problèmes financiers de l’Olympique de Marseille…

Le déficit du club marseillais pourrait dépasser les 100 M€ cette saison selon le quotidien régional La Provence. La crise liée au coronavirus n’arrange forcément pas les choses et vient aggraver une situation déjà extrêmement compliquée.

Louis Acaries est revenu sur les difficultés financières du club ce jeudi dans notre émission Débat Foot Marseille…

Si un club comme l’OM descend ça fera du grabuge– Acaries

A lire aussi : Vente OM : « Je peux affirmer que le club est en vente ! »

« Les clubs français qui vont s’en sortir, c’est ceux qui ont un trésor en réserve. Ça va être difficile pour eux, ils peuvent tomber comme un château de carte. La DNCG accepte les dettes de certains clubs pour ne pas casser ce championnat. Rétrograder un club comme l’OM, ce n’est pas rien il peut y avoir des conséquences. Je ne suis pas sûr que McCourt injecte encore de l’argent, et si il en met pas, il va le chercher où l’argent Eyraud ? Il y a beaucoup de clubs qui sont descendus en seconde division comme Saint-Etienne, si un club comme Marseille descend ça fera du grabuge. (…) Il faut bien comprendre que le problème là, à l’OM, il est urgent, et c’est très grave ! Il faut que McCourt et Eyraud réparent tout ça pour éviter une rétrogradation. Ce serait un désastre. La DNCG va peut être se montrer plus indulgent avec le coronavirus. Mais si on applique la loi, si McCourt ne paye pas, l’OM doit être rétrogradé. Ils sont donc obligés de trouver de l’argent. Je ne sais pas où, ni comment, peut-être avec un nouvel acquéreur, mais aujourd’hui je ne sais pas qui pourrait acheter le club avec ce qui se passe dans le football au niveau mondial… »

Louis Acaries— Source: Débat foot Marseille