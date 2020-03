Réunion importante pour le futur de l’OM à venir dans moins d’une semaine !

André Villas-Boas parle depuis plusieurs semaines déjà d’un rendez-vous avec son président et son directeur sportif en vue de la saison prochaine. Il en a dit plus aujourd’hui…

L’entraîneur portugais de l’OM avait déjà expliqué préalablement qu’il ferait un point avec son président concernant le futur du club et le sien en particulier prochainement. Il a même donné une date aujourd’hui sur cette réunion.

on attend une réunion le 18 mars je pense…

« Je pense que c’est la même situation que ces dernières semaines. On attend une réunion avec Jacques-Henri, je pense le 18 mars si je ne me trompe pas. Pour en savoir plus sur ce qui va se passer. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse du 12 mars 2020

#VillasBoas : « Le rapport de la DNCG? J’attends une réunion avec Jacques-Henri Eyraud le 18 mars »#MHSCOM #LiveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 12, 2020