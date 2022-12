Revenir à l’OM ? « Ça dépend des conditions ! »

Dans un entretien accordé au Youtubeur Franek, l’ancien défenseur de l’OM, Bernard Casoni a évoqué la possibilité de revenir au club olympien. Ce dernier estime que l’OM doit retrouver son identité marseillaise au lieu de trop s’internationaliser…

L’ancoen défenseur estime que l’OM doit retrouver son identité et d’avantage miser sur la formation.

C’est un club fantastique et c’est dommage de voir que son identité se perd

« Revenir à l’OM un jour ? Ça dépend des conditions, mais déjà je trouve que l’OM perd un peu de son identité. Même si le fait de faire revenir Jean-Pierre Papin est une excellente initiative, à voir comment il sera utilisé. Mais à la direction il n’y a que des étrangers, l’actionnaire est américain, le président espagnol, le coach croate… Aucun ne connaît l’identité du club, il n’y a pas de marseillais. Il y a des gens qui ont écrit l’histoire de l’OM et qui mériteraient d’être là. C’est un club fantastique et c’est dommage de voir que son identité se perd, on préfère recruter plutôt que de former, alors qu’il y a plein de jeunes talentueux dans la région. Mais le club préfère recruter 10 joueurs chaque été. » Benard Casoni – source : Twitter Franek (15/12/2022)

