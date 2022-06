Revue d’effectif OM – les milieux : Gerson Guendouzi, Payet, Rongier, Gueye, Kamara…

Voici le replay de la seconde partie du bilan des joueurs de la saison. On continue par les milieux de terrain… Nicolas Filhol et nos invités Bruno Blanzat (journaliste France Bleu Provence) et BK !

Bilan des milieux de terrain à voir en images ci-dessous :

Sommaire :

Gerson

Kamara

Gueye

Guendouzi

Rongier