Revue d’effectif OM : Mandanda , Lopez, Saliba, Caleta Car, Alvaro, Lirola, Peres, Balerdi…

Voici lae replay de première partie du bilan des joueurs de la saison. On débute par les défenseurs et gardiens… Nicolas Filhol et nos invités Gael Biraud (responsable des sports à la Marseillaise) et Titi c’est toi le boss sont sur le plateau !

Bilan des gardiens et défenseurs voir en images ci-dessous :

Sommaire :

Mandanda

Lopez

Simon

Saliba

Balerdi

Peres

Caleta Car

Lirola

Kolasinac

Alvaro