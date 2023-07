Mercato OM : Ribalta surprit par le départ de Tudor

En fin de saison Igor Tudor a annoncé vouloir quitter l’OM. Les dirigeants marseillais ont choisi Marcelino pour le remplacer. Dans une interview accordée à la chaine YouTube Les Réservistes, le directeur sportif marseillais, Javier Ribalta explique pourquoi la surprise du club face au départ de Tudor et le choix Marcelino.

Après une seule saison passée à l’OM, Igor Tudor a décidé de quitter le club. Le président Longoria et le directeur sportif Ribalta ont réagi rapidement en signant Marcelino en provenance de l’Atletic Bilbao. Ribalta a accordé une interview sur la chaine YouTube du média web Les Réservistes dans laquelle il donne les raisons du départ de Tudor, ainsi que le choix d’avoir nommé Marcelino. L’extrait est à retrouver ci-dessous.

On était content de Tudor et on pensait que c’était réciproque

« On ne pensait pas que Tudor allait demander à partir, explique Javier Ribalta sur la chaine YouTube les Réservistes. On était content de lui et on pensait que lui aussi. Selon moi le problème c‘était qu’il n’avait pas l’énergie pour continuer. Mais voilà c‘est comme ça. Au final c‘est notre travail d’avoir de la réaction à cause de son départ. On comprend avant tout la personne avant le coach. C’est fini avec Igor, mais la vie continue et nous avons un nouveau coach. L’objectif du club c‘est d’avoir un coach pour minimum deux ou trois ans. Ce n’est pas la situation idéale de recommencer avec un nouveau coach. »

Marcelino a des similitudes avec Tudor

« Marcelino n’a pas une rigueur de marquage individuelle, comme le faisait Igor, poursuit Ribalta. Mais il a des choses similaires avec Tudor, comme la verticalité sur le terrain. En dehors, il a la même rigueur de travail et de sérieux pour les joueurs. Sur le terrain on passe d’une défense à trois à une défense à quatre, c’est différent, notamment avec les latéraux. Après on va voir au milieu de terrain et en attaque ce qu’il va changer. Dans la tactique Marcelino est un entraineur de transition rapide, d’équipe physique qui arrive dans la surface adverse avec beaucoup de joueurs.«