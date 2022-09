Riolo analyse la défaite de (« logique ») de l’OM

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à Tottenham (2-0) lors du premier match de la phase de groupe de Ligue des champions. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur la prestation des olympiens

Dans l’émission l’After Foot sur RMC, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur la défaite de l’Olympique de Marseille face à Tottenham ce mercredi soir à l’occasion du premier match de la phase de groupe de la Ligue des champions.

Au final sur la durée du match Marseille a été insuffisant — Riolo

«La première mi-temps est très cohérente, j’aime beaucoup ce que fait l’OM. même s’ils ne se créent presque aucune occasion à part la frappe de Guendouzi, rien que le fait d’être cohérent tactiquement de résister comme ils le font, de ne pas reculer, de défendre en avançant, gagner beaucoup de duels c’était très positif jusqu’à ce moment là. Après, à partir du moment où tu ne mets pas d’attaquant, tu as du mal à te procurer des situations. Après la faute, le carton rouge ne tombe pas du ciel, cela vient couper une très grosse occasion de Tottenham. Cela fait partie de l’histoire de ce match ou l’OM finit à 10. Au final sur la durée du match Marseille a été insuffisant, ils n’ont pas pu maintenir leur niveau parce que c’est la ligue des champions et même contre un Tottenham assez faible ils n’ont pas tenu la distance. C’est frustrant mais je ne suis pas sur qu’il y ait beaucoup de regrets à avoir» Daniel Riolo – Source : RMC Sport (07/09/2022)

La réaction de l’entraineur de l’OM au micro de Canal + au terme de la rencontre :

« Je pense qu’on a fait un bon match. On a dominé Tottenham en première mi-temps, mais on ne s’est pas créé beaucoup d’occasions. Le rouge a changé le match, ils n’ont pas eu beaucoup d’opportunités, ils ont fait deux centres et le match était terminé. Je ne peux pas juger le carton rouge, j’étais trop loin de l’action…» Igor Tudor – Source : Canal + (07/09/2022)