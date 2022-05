Riolo attend au tournant un joueur de l’OM face à Feyennord

Ce soir l’OM affronte Feyenoord à l’occasion du match retour de cette demi-finale de Conference League. Les marseillais ont un but de retard et pour Daniel Riolo, Sampaoli ne va pas changer sa façon de jouer…

Le journaliste était dans l’After mercredi sur RMC, il a souligné aussi l’importance de la performance d’Arek Milik, moins efficace lors des derniers matches…

Avec un Milik efficace parce qu’en ce moment il n’est pas bon — Riolo

« Sampaoli ne va pas changer, ils ont une méthode, d’être protagoniste et pour l’instant cela les a emmené à ce stade de l’histoire, évidement qu’ils vont continuer. Ils vont jouer de la même façon, on attend que l’OM prenne en main le match et essaye d’aller retourner Feyenoord. Je ne peux pas imaginer que l’OM joue autrement et c’est ce qu’attendent tous les supporters. Avec un Milik efficace parce qu’en ce moment il n’est pas bon. Avec un Milik en mode gros match, on n’attend rien d’autre qu’une grosse enflammade au Vélodrome ou une grosse déception si l’OM ne gagne pas. On n’est pas meilleur que le championnat des Pays Bas. » Daniel Riolo – source : RMC (04/05/2022)

Sampaoli : “J’accorde beaucoup d’importance à cette coupe c’est un défi. J’aimerais jouer une finale européenne. Je pense au match de jeudi, pas au championnat. En tant qu’entraîneur c’est gratifiant d’arriver en finale. Le groupe atteint beaucoup du match de demain.” #OMFEY — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 4, 2022

On espère que celui-ci sera différent, plus semblable à la première mi-temps de Lyon, parce que c’est là que se trouve la clé de la qualification — Sampaoli

« On a d’abord joué à domicile puis à l’extérieur depuis le début de la saison, là c’est une opportunité que nous donne le football d’inverser le résultat du match aller. C’est un match qu’on aurait pu gagner aussi. Cela a été un match très disputé avec beaucoup d’occasions. On espère que celui-ci sera différent, plus semblable à la première mi-temps de Lyon, parce que c’est là que se trouve la clé de la qualification. Cela dépendra essentiellement de l’idée de s’installer dans le camp adverse, et de dominer à partir de ce contrôle footballistique. On l’a vu tout au long de la saison, c’est grâce à cela que nous sommes encore en course. Si on s’énerve on risque de se trouver face à des situations défavorables. On a une forme de jeu, il faut qu’on la respecte » Jorge Sampaoli– Source : Conférence de presse (04/05/22)

