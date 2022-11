L’Olympique de Marseille s’est imposée au terme d’un scénario incroyable face à Monaco hie soir avec un but dans les dernières seconde de la partie (1-2).

Sur les ondes de RMC Sport , dans l’émission l’After Foot , le journaliste Daniel Riolo est revenu sur la performance de l’Olympique de Marseille au stade Louis II contre l’AS Monaco en match de clôture de cette 15e journée de Ligue 1.

L’OM mérite sa victoire, Monaco a été décevant.

« Cette séquence émotion de fin match avec ce but à la fin vient sanctionner 90 minutes. L'OM mérite sa victoire, Monaco a été décevant. Au vu de ce qu'il s'est passé ces dernières semaines pour l'OM, de terminer par deux victoires en battant deux gros juste avant la trêve, c'est très important pour eux mais ça va laisser quelques regrets. Cette première partie de saison aurait pu être incroyable et au final elle est mitigée à cause encore d'une dernière minute (ndrl référence à l'élimination en coupe d'Europe face à Tottenham). C'est une équipe qui est dans l'émotion. Je ne sais pas si elle pourra contrôler un petit peu mais ce qui s'est passé contre Tottenham et là contre Monaco ça résume cette équipe qui a les nerfs à vif. » Daniel Riolo – Source After Foot (13/11:2022)

Harit est à l’hôpital, mais ça ne semble pas bon

Au micro d’Amazon, Tudor a affiché sa tristesse après la grosse blessure d’Harit. La rotule du milieu offensif a complètement tourné, il ne jouera pas la Coupe du Monde avec le Maroc et devrait rater la seconde partie de la saison.

« Je n’ai pas de sourire ce soir, à cause de la blessure de Amine, je suis très triste. Sa sortie nous a fortement impactés. Juste avant la Coupe du monde… On a parlé de la Coupe du Monde tous les deux toute la semaine. Il est à l’hôpital, mais ça ne semble pas bon… » Igor Tudor – source : Amazon Prime (13/11/2022)