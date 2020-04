Riolo: « Ce serait scandaleux que l’OM se fasse arnaquer »

Si les championnats ne se terminent pas l’UEFA réfléchit a une solution, cette dernière ne conviendrait pas à l’OM. En effet, le club marseillais pourrait ne pas participer à la prochaine édition de la Ligue des Champions, une terrible injustice selon Daniel Riolo…

Selon le média italien la Republica, en cas de non conclusion des championnats, l’UEFA pourrait prendre en compte l’indice UEFA pour désigner les prochains clubs qualifiés pour la Ligue des Champions. En France, ce serait donc le PSG, Lyon, et Monaco qui seraient qualifiés pour la prochaine édition de la Coupe d’Europe. Une grande injustice selon le journaliste RMC, Daniel Riolo…

Je connais quelqu’un qui va mettre une pression de dingue !– Riolo

Il s’est exprimé au micro de RMC :

« Je connais quelqu’un en France qui va tout faire pour pas que les championnats reprennent, il va mettre une pression de dingue. Je trouve ça scandaleux si l’OM se fait arnaquer et ne va pas en Ligue Des Champions, mais on est pas à l’abris. Même pour un club comme Rennes qui fait une très bonne saison » Daniel Riolo– source: After Foot RMC