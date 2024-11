Riolo détruit l’équipe de France de Deschamps !

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur la prestation de l’Équipe de France face à Israël (0-0) ce jeudi soir au Stade de France. Il n’a pas été tendre avec les internationaux français.

Les Bleus ont livré une performance insipide face à Israël, dans un match qui s’est conclu sur un score nul et vierge. Dans l’émission After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots, critiquant sévèrement le jeu proposé par l’équipe dirigée par Didier Deschamps.

« C’est une prestation catastrophique, même à la limite du supportable. C’est beau de dire que nous sommes optimistes ou pessimistes. Mais nous ne sommes pas responsables du marasme, nous sommes là pour le commenter. Cette équipe de France ne ressemble plus à rien, c’est elle qui fait fuir les gens », a ainsi lâché le journaliste RMC Sport. « . Les audiences ne sont pas en baisse à cause de nous. Pour que tout l’écosystème du foot marche, il faut que ce qu’il se passe sur le terrain soit intéressant. Si je suis spectateur, supporter des Bleus et que j’ai assisté à cette purge, je vais zapper et penser à autre chose que le foot. Je serais pour qu’on tire le rideau, qu’on passe à autre chose et qu’on parle du match Italie-Belgique ou de vieux souvenirs de foot. Je ne sais pas quelle émotion peuvent avoir les gens devant leur télé avec cette équipe de France. »