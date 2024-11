Riolo donne le minimum de points que l’OM doit prendre contre Lens, Monaco, ASSE, et Lille (« ce serait déjà pas mal »)

L’Olympique de Marseille aborde une fin d’année sous haute tension après une défaite marquante face à Auxerre et des performances en demi-teinte. Alors que les Phocéens doivent affronter des adversaires coriaces (Lens, Monaco, ASSE, Lille) avant la trêve, Daniel Riolo met en lumière les défis qui attendent l’OM et l’importance de sécuriser leur place sur le podium.

À l’approche de la trêve hivernale, l’Olympique de Marseille traverse une période mouvementée marquée par des résultats décevants. Daniel Riolo, journaliste sportif, a livré une analyse sans concession sur le début de saison de l’OM et les enjeux des quatre derniers matchs avant Noël, face à des adversaires redoutables comme Lens, Monaco, Saint-Étienne et Lille.

A lire aussi : Mercato : POGBA à l’OM ? Une bonne idée ?

Sur le terrain, ce n’est pas satisfaisant — Riolo

« On est à quatre matchs de la trêve et on reste sur une défaite surréaliste, un match cauchemardesque contre Auxerre à domicile. Tout le monde à craqué, tu as eu des excès, un entraîneur qui ne comprend pas, des phrases du genre si c’est moi le problème je m’en vais… Il reste ces 4 matchs, tu es toujours sur le podium, donc potentiellement en ligue des champions c’est ce qui est le plus important pour Marseille. C’est la seule chose qui console pour l’instant. Mais sur le terrain, ce n’est pas satisfaisant. Attention aux 4 matchs qui arrivent (Lens, Monaco, ASSE, Lille) c’est difficile Si l’OM prend 6 points ce sera déjà pas mal, » a déclaré le journaliste sur les ondes de RMC dans l’Emission l’Arter Foot.

A lire aussi : Mercato : Riolo explique pourquoi l’OM n’a pas réussi à faire venir Jonathan David !