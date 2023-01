Riolo explique le scénario parfait pour voir l’OM champion devant le PSG !

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a analysé les performances de l’OM depuis le début de la saison. Selon lui, l’équipe de Tudor est clairement armé pour aller disputer le titre de champions au PSG. Il livre ainsi un scénario auquel les olympiens doivent absolument croire.

Dans l’émission l’After Foot sur RMC Sport Daniel Riolo a expliqué pourquoi l’OM devait absolument croire au titre de champion de France cette saison. Selon lui le club marseillais peut doubler le PSG.

« Ce serait une grosse erreur pour l’OM de ne pas penser au titre… Je les vois très bons depuis le mois d’Août, pas depuis quelques semaines seulement… Il y a un fil conducteur, on sait ce que fait cette équipe. Il y a eu quelques échecs mais tu sais ce qu’elle fait sur le terrain. Le. polémiques autour de Payet ou sur de mini tensions ont vite été balayées. Longoria – Tudor ça marche parfaitement bien. Tudor a rapidement eu la main sur son effectif, il a super bien géré. Et exactement comme je les voyais bons au mois d’Août, je les vois bons aujourd’hui, mieux parce qu’en progression. Ils sont dégagés de la Coupe d’Europe, c’est évidemment une mauvaise nouvelle mais tu peux aussi la transformer en positif parce que tu vas jouer qu’un match par semaine et quand tu les vois sur le terrain, face à Lorient, il les ont écrasé genre rouleau compresseur. Après il y a le côté comptable, ils ont cinq points d’écart, c’est donc impossible de ne pas y penser. Quand tu joues de cette façon là, et quand tu vois le PSG aujourd’hui, si tu reprends deux points d’ici la confrontation en fin février, tu peux jouer un classico qui peut valoir la première place… Ce match-là aura lieu entre le match aller et le retour de Ligue des champions face au Bayern. Derrière, si le PSG est éliminé on sait comment ça se passe le club s’écroule, et s’ils se qualifient ils vont surtout penser aux quarts de finale. Dans les deux cas, je ne dis pas qu’ils vont le faire mais qu’ils ont l’obligation d’y penser. Le PSG qu’on voit depuis le début de la saison ce n’est pas un bon PSG. Et je ne parierai pas sur le fait que Messi et Neymar seront bons sur la deuxième partie de saison. » Daniel Riolo – Source RMC Sport (16/01/2023)