Riolo fait référence à l’OM après la manifestation des supporters du PSG !

Le journaliste de l’After Foot, Daniel Riolo a défendu la manifestation des supporters du Paris-Saint-Germain ce mercredi après-midi devant la Factory. L’éditorialiste renvoie ses détracteurs aux propos du numéro 10 marseillais survenu après l’attaque de la Commanderie en janvier 2021.

Après la nouvelle défaite du Paris-Saint-Germain ce week-end à domicile contre Lorient (1-3), la colère gronde chez les supporters. Plusieurs centaines d’entre eux se sont réunis devant la Factory du club pour réclamer la démission de la direction en place. Plusieurs chants insultants Lionel Messi et Neymar ont également été lancés par les supporters parisiens. Le meneur de jeu brésilien, actuellement blessé, a lui aussi reçu la visite de plusieurs supporters à son domicile privé, venu réclamer son départ du club.

L’assaut de la Commanderie en exemple

Ces évènements ne sont pas sans rappeler l’attaque du centre d’entraînement Robert Louis Dreyfus en Janvier 2021. Sous la présidence de Jacques-Henri Eyraud, l’Olympique de Marseille enchaîne les mauvais résultats. Les supporters décident alors de prendre d’assaut la commanderie pour faire entendre leur colère. Quelques semaines plus tard, Dimitri Payet expliquait que ses évènements l’avaient aidé à être « celui qu’il est aujourd’hui ». Sur Twitter, l’éditorialiste Daniel Riolo renvoie à ses déclarations du réunionnais pour justifier la manifestation des supporters du PSG qu’il estime légitime : « Donc certains n’ont pas aimé la manif des Supp du PSG hier ? Les mêmes qui trouvaient ça bien à Marseille en janvier 2021 ? Je renvoie aux propos lucides et intelligents de Payet qui revenait sur ces événements quelques semaines plus tard. »