Riolo fracasse les joueurs, « des chouineuses qui veulent juste être en vacances »

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a vivement critiqué l’attitude d’une majorité de joueurs qui souhaitent pas reprendre le championnat au moi de juin.

L’UNFP a fait savoir récemment que les joueurs n’étaient pas pour une reprise du championnat en juin notamment à cause de l’enchainement des matchs tous les trois jours que cela impliquerait en juillet pour finir la saison. Pour Daniel Riolo, les joueurs sont des « chouineuses »

Il y en a qui ne veulent déjà plus jouer !

« Le plus de voix de joueurs qu’on entend, ce sont des chouineuses. J’espère qu’on va entendre d’autres discours que les chouineuses, des joueurs de fin de tableau qui n’en ont plus rien à cirer, qui veulent juste être en vacances. Il y en a qui ne veulent déjà plus jouer ! En plus de nous dire qu’ils craignent pour leur santé, ce sur quoi ils ont évidemment raison, mais si on pouvait entendre la manifestation d’une passion chez ces mecs-là… […] Oui, on ne reprendra pas si les conditions ne sont pas réunies sur le point de vue sanitaire. Aujourd’hui, les joueurs ne manifestent pas leur envie d’y aller ! Mais oui on a envie de reprendre bordel ! Mais oui, c’est notre passion, c’est notre vie, et on n’a pas honte de ça ! ». Daniel Riolo – Source : RMC Sport