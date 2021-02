Riolo : « Je suis pour la vente de l’OM ! Mais c’est bidon ! »

Dans l’After sur RMC ce lundi soir, Daniel Riolo est revenu sur les rumeurs et informations sur la vente OM balancés ce vendredi. Bien qu’il espère un changement de propriétaire, les échos qu’il a eu ne sont pas dans le sens d’une revente.

Ce vendredi, les supporters de l’Olympique de Marseille ont enflammé les réseaux sociaux après la sortie de la vidéo de Thibaud Vézirian. Pourtant, plusieurs journalistes continuent de dire que ces informations ne sont pas bonnes.

Ils avaient leurs infos et ils disaient que c’était bidon

Daniel Riolo est revenu sur ce dossier chaud ce lundi soir dans l’After sur RMC. L’éditorialiste affirme qu’il a contacté des gens dans son entourage qui lui ont confirmé qu’il ne se passait rien en coulisses…

« Je n’ai pas réellement compris comment tout cela s’est mis en route. Il y a un environnement qui veut que la direction que s’en aille… Je comprends, moi-même je pense que c’est une bonne chose que le président parte et si l’actionnaire trouve un acheteur, qu’il y ait un changement. Maintenant, le vouloir au point de croire que ça va se faire et qu’il y ait ce feu total alimenté par les supporters. J’ai été surpris par les médias qui se sont mis à relayer ça. Canal + sur Info Sport qui s’est mis à balancer l’annonce à 17h, un confrère Thibaud Vézirian qui dit que ça va se faire… Je commençais à contacter les gens autour de moi qui suivent l’OM. Mohammed Bouhafsi, Florent Germain se sont fait insulter ! Ils avaient leurs infos et ils disaient que c’était bidon. Et j’ai eu d’autres personnes qui m’ont dit que c’était bidon aussi. Je suis pour la vente, ce serait bien pour tout l’eco-système ! Mais malheureusement, Jacques-Henri Eyraud est toujours à la tête du club et il n’est pas vendu ! » Daniel Riolo – Source : Conférence de presse (08/02/21)