Riolo met en garde l’OM !

L’OM n’a pu faire mieux qu’un nul 1-1 à domicile, contre Montpellier, le 31 mars. Dans le même temps Lens s‘est imposé 1-0 contre Rennes et a repris la deuxième place de Ligue 1, devant l’OM à la différence de buts. Sur le plateau de l’After Foot, Daniel Riolo (journaliste RMC) invite l’OM à se ressaisir sous peine de risquer de ne pas terminer sur le podium.

L’OM reste sur cinq matchs consécutifs, à domicile, en Ligue 1 sans victoire. Le dernier succès au Vélodrome remonte au 14 janvier 3-1 contre Lorient. Il reste neuf matchs à l’OM pour accrocher une qualification pour la ligue des champions, dont quatre à domicile.

Tudor met son équipe type à partir de la 60e minute

« Il ne faudrait pas que l’OM tombe dans une sale spirale à faire des matchs comme ils ont fait l’autre soir. Et surtout en se cherchant des mauvaises excuses comme ils l’ont fait au final. Sur une semaine on avait dit beaucoup de bien de Tudor. On avait lu son interview dans l’Équipe et on avait dit que c’était formidable. Avant la 60e minute il a mis son équipe type. Mais pourquoi avoir attendu ce moment-là ? Le truc hyper clair quand il fait ses deux changements : sortir Vitinha et Guendouzi pour faire rentrer Mbemba et Under. En ne faisant pas ça dès le départ tu as gâché toute une mi-temps, avec cette équipe un peu expérimentale. Après peut-être qu’il fallait qu’il fasse souffler quelques-uns comme Mbemba. Mais il n’empêche que ça plus les mauvaises excuses et la sortie de Payet à la fin du match, en plus d’avoir été mauvais sur sa rentrée, se plaint de jouer le vendredi soir, fait qu’il n’y a pas énormément de ressources dans cet OM. Ce mauvais résultat contre Montpellier semble gâcher l’histoire et Lens me semble être dans une meilleure dynamique. » Daniel Riolo – After Foot/RMC (3/04/2023)