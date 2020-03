Riolo met un joueur de l’OM dans son TOP5 des recrues du mercato estival…

Dans l’After sur RMC, les consultants et journalistes se sont amusés à donner leur TOP5 des meilleurs recrues estivales de Ligue 1. Daniel Riolo a choisi un joueur de l’OM mais aurait pu en mettre un second…

Daniel Riolo a trouvé beaucoup de satisfaction lors de ce dernier mercato estival. Au delà de son TOP5 : Osimhen, Sarrabia, Navas, Guimaraes et Benedetto, le journaliste a donné d’autres noms comme Alvaro, Sanches, Maja…

un mec qui met plus de dix buts à l’OM c’est bien donc Benedetto — Riolo

« Ce n’est pas dans l’ordre mais Osimhen à Lille, Sarrabia du PSG, Navas aussi du PSG car enfin un bon gardien, Guimaraes à Lyon. Après, un mec qui met plus de dix buts à l’OM c’est bien donc Benedetto… Mais il y a aussi Alvaro. Au-delà du Top5, on retrouverait Renato Sanches, Dolberg, Icardi, Ben Yedder c’est top. Et même Josh Maja à Bordeaux, ce n’est pas mal non plus. Après, il aurait fallu définir si il fallait mettre un mec qui a apporté quelque chose de totalement décisif… Ça ne peut pas être aussi simple que ça. Les critères n’ont pas été définis […] C’est en tout cas peut-être une saison où les clubs français ont réussi à faire 20 transferts de qualité […] Je parle de Maja parce que bon… C’est vrai que dans le marasme et le contexte bordelais, ça ne se voit pas bien, mais c’est un bon joueur ». Daniel Riolo – source : RMC