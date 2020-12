OM – Riolo : « Les marseillais peuvent se regarder dans une glace »

Le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo, est revenu sur la défaite de l’Olympique de Marseille contre Rennes (2-1) ce mercredi soir à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Il juge ainsi la prestation des marseillais gâchée par l’expulsion totalement injuste de Pape Gueye.

L’Olympique de Marseille s’est incliné contre le Stade Rennais ce mercredi soir (2-1) à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Une défaite au goût vraiment amer marquée par l’intervention d’un homme, l’homme du match, Clément Turpin, l’arbitre de cette rencontre. Ce dernier a en effet fait basculer une rencontre que les olympiens dominaient de la tête et des épaules en expulsant injustement le jeune Pape Gueye à la 36e minute pour coup de coude totalement involontaire. Le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo a donné son sentiment sur cette rencontre.

je trouve que c’est encourageant pour l’OM ce que j’ai vu — RIOLO

« Parmi les équipes du haut de tableau, l’OM avait l’adversaire le plus dur. Aller à Rennes on pouvait s’attendre à ce que ce soit compliqué pour Marseille et pourtant, c’est l’OM qui a le mieux joué de toutes les équipes, en tout cas sur la première période. Après l’expulsion que je trouve injustifiée de Pape Gueye les marseillais se retrouvent à perdre le match car Rennes termine bien. Ils gagnent vraiment le match à l’usure car ils n’étaient pas bien. C’est dur de trouver du positif quand tu perds mais en tout cas les marseillais peuvent se regarder dans une glace et je trouve que c’est encourageant pour l’OM ce que j’ai vu. »Daniel Riolo– Source : RMC Sport (16/12/2020)