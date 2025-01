Riolo pense déjà à la saison prochaine pour l’OM !

Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo s’est exprimé sur la performance de l’Olympique de Marseille face au Havre au stade Vélodrome ce dimanche soir lors de la 16e journée de Ligue 1.

L’OM s’est largement imposé face au HAC (5-1) ce dimanche soir au stade Vélodrome. Grâce à cette large victoire les marseillais prennent seuls la seconde place du classement de Ligue 1 a sept points du PSG. Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo s’est exprimé sur les ondes de RMC Sport sur la prestation du club phocéen :

A lire aussi : 🔥🔥 OM – HAC (5-1): LE DEBRIEF COMPLET DU MATCH !

« Cela fait plusieurs semaines qu’on a le sentiment clair et net que De Zerbi a trouvé la façon dont il va aligner son équipe. Avec un match par semaine il ne fait pas tourner. L’OM se balade contre le Havre et je ne doute désormais pas une seule seconde que Marseille finira dans la zone ligue des champions. Cela permettra en plus aux dirigeants de déjà envisager la suite. Le fait de ne jouer qu’un seul match par semaine doit leur permettre de solidifier leur position et pendant ce temps-là en coulisse, il faut que les dirigeants pensent déjà à renforcer cette équipe pour la saison prochaine avec la Ligue des champions. C’est un avantage qu’est en train de faire fructifier l’OM. Il faut mettre à profit tout ça. Tous les voyants sont au vert. Ils ont mis cinq buts ce soir face à une équipe en carton, mais c’est pas grave il faut les mettre, il n’y a pas beaucoup d’équipes qui arrivent à mettre 5 buts, » a ainsi déclaré le journaliste de RMC Sport.

Le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre

A lire aussi : OM : MAUPAY enfonce le clou avec un but de renard pour le 3-0 !